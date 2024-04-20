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Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor... Deportivo Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor... Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:30
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Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.30'da Sports TV'den canlı yayınlanacak.

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