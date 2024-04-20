Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.30'da Sports TV'den canlı yayınlanacak.