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Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
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Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Atletico Madrid maçı 11 Şubat Pazar günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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