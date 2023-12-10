Granada - Bilbao maçında korkutan olay! Mücadele bir taraftarın rahatsızlığı sebebiyle durdu

La Liga'nın 16. haftasında Granada sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Mücadelenin 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

Rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Granadalı taraftarın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Mücadelenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.