Haberler İspanya La Liga Granada - Bilbao maçında korkutan olay! Mücadele bir taraftarın rahatsızlığı sebebiyle durdu

Granada - Bilbao maçında korkutan olay! Mücadele bir taraftarın rahatsızlığı sebebiyle durdu

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir taraftarın rahatsızlanması sonrası oyun durduruldu, futbolcular soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Granada - Bilbao maçında korkutan olay! Mücadele bir taraftarın rahatsızlığı sebebiyle durdu

La Liga'nın 16. haftasında Granada sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Mücadelenin 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

Rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Granadalı taraftarın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Mücadelenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

DİĞER
İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
Başakşehir evinde kazandı!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman?
Barcelona - Girona maçı ne zaman?
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Granada - Bilbao maçında korkutan olay! Granada - Bilbao maçında korkutan olay! 19:20
M. City'e 3 dakika yetti! M. City'e 3 dakika yetti! 19:06
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 19:00
Abdullah Avcı: Gerçekçi olmak gerekirse hedefimiz... Abdullah Avcı: Gerçekçi olmak gerekirse hedefimiz... 18:14
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 18:01
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 17:58
Daha Eski
Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI 17:30
G.Antep FK - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu G.Antep FK - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 17:23
Szymanski'ye 3 talip birden! Szymanski'ye 3 talip birden! 17:03
Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i 16:57
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:53
Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 16:48