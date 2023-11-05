Deportivo Alaves - Almeira maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Almeira maçı 5 Kasım Pazar günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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