Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Atletico Madrid maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.