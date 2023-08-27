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Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 3. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 17:20
Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Athletic Bilbao ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETİC BİLBAO - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Real Betis maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 22:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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