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Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Son dakika transfer haberleri... İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona'nın istediği Arda Güler, Madrid temsilcisini tercih etmişti. Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, milli futbolcudan neden vazgeçtiklerini açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:31
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler'in transferinden "fiyat artışından" dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Laporta, Katalan spor gazetesi "Sport"a verdiği demeçte, Barcelona'nın da transfer etmek istediği ancak daha sonra Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı.

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Barcelona Kulübü Başkanı, "Sağduyulu hareket etmek zorundaydık. Fiyat artışları nedeniyle bu operasyondan ayrılmamız gerektiğini düşündük." dedi.

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Laporta, başlarda Arda Güler ile anlaştıklarını ancak sonrasında Real Madrid ile "olası bir açık artırma yarışına girmenin hata olacağını düşündükleri için vazgeçtiklerini" ifade etti.

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

"Rekabete girebilirdik ama bunu düşünmedik bile. Ne Arda ne de Barça'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için böyle bir şey yaparız." diyen Laporta, kulübün geçmişte yaşadığı mali sıkıntıları bir daha yaşamaması için kontrol mekanizmalarını harekete geçirdiklerini kaydetti.

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Mali disiplinden dolayı oldukça sınırlı düzeyde transfer politikası yürüten Barcelona'nın 2021 yazında kulüpten ayrılan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye 2025 yılına kadar ödeme yapmaya devam edeceği bizzat başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

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