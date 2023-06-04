Real Madrid'de bir devir bitiyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Karim Benzema'yla ilgili flaş bir karar aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Fransız golcüyle sezon sonunda yolların ayrılacağı duyuruldu.

Açıklamada 6 Haziran Salı günü öğlen saat 12:00'de 35 yaşındaki yıldıza veda töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Real Madrid C. F. ve kaptanımız Karim Benzema, kulübümüzde geçirdiği parlak ve unutulmaz futbolculuk dönemine son verme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Real Madrid, halihazırda en büyük efsanelerimizden biri olan bu oyuncuya minnettarlığını ve sevgisini göstermek istemektedir.

Karim Benzema 2009 yılında, henüz 21 yaşındayken kulübümüze katıldı ve tarihimizin bu altın çağında önemli bir oyuncu oldu. Formamızı ve kalkanımızı koruduğu on dört sezon boyunca Real Madrid için rekor bir sayı olan 25 şampiyonluk kazandı: 5 Avrupa Kupası, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası.

Karim Benzema şu anda UEFA Ballon d'Or ve UEFA Yılın Oyuncusu ödüllerinin yanı sıra FIFA FIFPRO XI'e dahil edildi ve Pichichi Trophy 2022'yi kazandı. Bu ödüller, kaptanımızın Real Madrid'in Paris'te 14. Avrupa Kupasını kazanmasına katkıda bulunan unutulmaz maçlar oynadığı ve 15 golle bu yarışmanın en golcü oyuncusu olduğu Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tarihimizin en olağanüstü sezonlarından birinin ardından alındı.

Karim Benzema 647 maçla formamızı en çok giyen beşinci oyuncu ve 353 golle Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü ikinci oyuncusu. Ayrıca Real Madrid'in hem La Liga hem de Avrupa Kupası'nda tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü dördüncü oyuncusu ve La Liga tarihinin en golcü dördüncü oyuncusu.

Karim Benzema'nın Real Madrid'deki kariyeri bir davranış ve profesyonellik örneği olmuş ve kulübümüzün değerlerini temsil etmiştir. Karim Benzema geleceğine karar verme hakkını kazanmıştır.

Madridliler ve dünyadaki tüm taraftarlar, onu kulübümüzün en büyük efsanelerinden biri ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri haline getiren büyülü ve eşsiz futbolundan keyif aldılar.

Real Madrid onun evidir ve her zaman da öyle kalacaktır; kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni evresinde en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Önümüzdeki 6 Haziran Salı günü öğlen saat 12:00'de Ciudad Real Madrid'de Başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla Karim Benzema'ya kurumsal bir saygı duruşu ve veda töreni gerçekleştirilecektir."