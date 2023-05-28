Rayo Vallecano - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Rayo Vallecano ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Villarreal maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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RAYO VALLECANO - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F. Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; De Tomas

Villarreal

Reina; Foyth, Mandi, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue; Chukwueze, Baena, Pino; Jackson