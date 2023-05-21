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Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 35. haftasında Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:31
Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Rayo Vallecano ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano
Dimitrievski; Balliu, Mumin, Catena, F Garcia; Comesana, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello

Espanyol
Pacheco; Gil, Montes, Cabrera, Olivan; Melamed, Darder, D Suarez; Braithwaite, Joselu, Puado

ASpor CANLI YAYIN


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