Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Rayo Vallecano ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Mumin, Catena, F Garcia; Comesana, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello

Espanyol

Pacheco; Gil, Montes, Cabrera, Olivan; Melamed, Darder, D Suarez; Braithwaite, Joselu, Puado