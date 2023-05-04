Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 33. haftasında Rayo Vallecano ile Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:20
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Rayo Vallecano ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ARayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Jorge Jesus’un prensini alıyor…
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti 'hassas süreç' dedi kolundan çekti
Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi!
G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta?
Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta?
AÖF final tarihleri 2023
Deprem bölgesinde OHAL ne zaman bitecek?
İstanbul barajları doluluk oranı 4 Mayıs 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... 10:54
Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! 10:48
Udinese - Napoli maçı saat kaçta? Udinese - Napoli maçı saat kaçta? 10:23
Empoli - Bologna maçı saat kaçta? Empoli - Bologna maçı saat kaçta? 10:19
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı saat kaçta? 10:07
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? 10:04
Daha Eski
Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta? Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta? 09:59
Girona - Mallorca maçı saat kaçta? Girona - Mallorca maçı saat kaçta? 09:56
Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? 09:50
Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam 09:50
Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! 09:49
Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... 09:08