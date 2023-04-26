Getafe 1-2 Almeria (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Getafe sahasında Almeria ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleden konuk ekip Almeria 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Almeria'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 58. dakikada Suarez kaydetti.

Ev sahibi Getafe'nin tek golü ise 71. dakikada Mayoral'ın ayağından geldi.

Ayrıca Getafe'de Dakonam 45+3'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın ardından Getafe ligde 31 puanla 17. sırada yer aldı.

Almeria ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.