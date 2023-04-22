Haberler İspanya La Liga Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 30. haftasında Osasuna ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:31
Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Osasuna ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Betis maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna
Fernandez; Vidal, Aridane, D. Garcia, Sanchez; Ibanez, Moncayola, Oroz; Barja, Ezzalzouli, Budemir

Real Betis
Silva; Montoya, Felipe, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Rodri, Perez; Iglesias

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...
Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım
Derbi öncesi iki takımda büyük panik!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda?
Real Valladolid - Girona maçı hangi kanalda?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi iki takımda büyük panik! Derbi öncesi iki takımda büyük panik! 14:17
Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? 14:10
Lazio - Torino maçı hangi kanalda? Lazio - Torino maçı hangi kanalda? 14:05
Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti 14:01
Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:00
Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi 13:49
Daha Eski
Ronaldo'dan bayram mesajı! Ronaldo'dan bayram mesajı! 13:15
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:13
Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? 12:55
Ümraniyespor-Beşiktaş'ın VAR'ı açıklandı! Ümraniyespor-Beşiktaş'ın VAR'ı açıklandı! 12:34
Yeni sezonda play-off olacak mı? İşte yanıtı Yeni sezonda play-off olacak mı? İşte yanıtı 12:08
İzmir'de derbi heyecanı! İzmir'de derbi heyecanı! 11:51