Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Osasuna ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Betis maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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OSASUNA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Fernandez; Vidal, Aridane, D. Garcia, Sanchez; Ibanez, Moncayola, Oroz; Barja, Ezzalzouli, Budemir

Real Betis

Silva; Montoya, Felipe, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Rodri, Perez; Iglesias