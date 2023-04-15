Haberler İspanya La Liga Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 28. haftasında Real Betis ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:11
Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Real Betis ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Espanyol maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS-BJK ilk 11’ler!
Boşanma açıklamasının ardından Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Eşi Demet Özdemir'le 8 aylık evliği biten Oğuzhan iddialar sonrası...
A. Demirspor evinde farklı kazandı!
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cadiz - Real Madrid maçı saat kaçta?
Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi 17:23
Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! 17:23
"Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! "Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! 17:23
FIBA'dan bayrak açıklaması! FIBA'dan bayrak açıklaması! 17:06
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:46
Newcastle United'a Aston Villa engeli! Newcastle United'a Aston Villa engeli! 16:31
Daha Eski
Adem Asil altın madalya kazandı! Adem Asil altın madalya kazandı! 16:14
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! 16:04
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 16:00
Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? 15:55
İstanbulspor - Başakşehir | CANLI İstanbulspor - Başakşehir | CANLI 15:55
Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? 15:50