Osasuna - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Osasuna ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Elche maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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OSASUNA - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Moncayola, Aridane, D Garcia, Cruz; Torro, M Gomez; R Garcia, Oroz, Ezzalzouli; Avila

Elche

Badia; Palacios, Bigas, Mascarell, Clerc; Morente, Cheikh, Gumbau, Fidel; Boye, Milla