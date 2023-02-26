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Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:30
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Sevilla ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Osasuna maçı 26 Şubat Pazar günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SEVILLA - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bounou; Montiel, Fernando, Nianzou, Acuna; Jordan, Rakitic; Gil, Torres, Lamela; En-Nesyri

Osasuna

Fernandez; Moreno, U Garcia, D Garcia, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Brasanac, Avila; Budimir

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