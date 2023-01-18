Haberler İspanya La Liga La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru!

La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru!

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, FIFA'nın 2025 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nı 32 takımla oynatma girişimini engellemek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:24
La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru!

La Liga, aralık ayında açıkladığı "Kulüpler Dünya Kupası'nın duyurulan 32 takımlı formatta yapılmasını önlemek için gerekli yasal işlemleri araştıracağız." ifadelerini kullanarak, hukuki analizlerini tamamladıktan sonra dün CAS'a başvuru yaptı.

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yeni formatın, kulüplerin zaten yoğun olan fikstürüne yeni maçlar ekleyeceğini savunan LaLiga, "FIFA, bu formatın profesyonel futbolun tüm aktörleri üzerindeki gerçek etkisini unutup, sadece bir grubu düşünüyor gibi hareket ediyor. Uluslararası müsabakalara katılmayan çok sayıda profesyonel ligi, binlerce kulübü ve futbolcuyu düşünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'yı eleştiren ve yeni formatı durdurmasını talep eden LaLiga, "Yeni uluslararası turnuvalarla ilgili takvime ilişkin tek taraflı ve habersiz alınan bu kararlar, tüm futbol ekosistemini geri dönülmez biçimde zedeliyor." ifadesini kullandı.

Kulüpler Dünya Kupası, şimdiye kadar Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayip Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) tarafından ayrı ayrı düzenlenen Şampiyonlar Liglerinin şampiyonları ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores şampiyonu ile ev sahibi ülkenin lig şampiyonu arasında oynanıyordu.

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, aralık ayında yaptığı açıklamada, 2025 yazından itibaren bu turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini duyurmuştu.

DİĞER
Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim
Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe mi G.Saray mı?
Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cadiz ile Elche yenişemedi!
Cadiz - Elche maçı hangi kanalda?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (18 Ocak Çarşamba)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan Arda kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i Jesus'tan Arda kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i 12:49
Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı! Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı! 12:29
La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru! La Liga'dan Kulüpler Dünya Kupası için flaş başvuru! 12:24
Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik 12:14
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 12:10
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Olawoyin F.Bahçe maçı sözleri! "Yenmek için..." Olawoyin F.Bahçe maçı sözleri! "Yenmek için..." 12:07
Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı! Enner Valencia Haaland'ı geride bıraktı! 12:03
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:57
Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler... 11:48
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi serisi 11:45
Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor! Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor! 10:08