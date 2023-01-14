Haberler İspanya La Liga Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 17. haftasında Valladolid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Valladolid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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VALLADOLID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Rayo Vallecano maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VALLADOLID - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valladolid

Masip; Fresneda, El Yamiq, Fernandez, Rosa; Aguado, Mesa, Monchu; Plata, Weissman, Plano

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello

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