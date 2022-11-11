Pique'den Florentino Perez'e destek!

Uzun yıllar giydiği Barcelona formasına veda eden ve emekli olan Gerard Pique, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in açıklamalarına destek veren Pique, maçların 90 dakika olmaması gerektiğini belirtti.

Pique, "Süper Lig fikrinin sunum biçimi berbattı. Ancak Süper Lig fikrine katılmasam da Florentino Perez'in genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum. Bence de maçların süresini kısaltarak futbolu daha kısa hale getirebiliriz. 90 dakika biraz uzun bir süre." dedi.