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Sevilla 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sevilla sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Brais Mendez kaydetti. Sevilla'nın tek golü Rafa Mir'den geldi. Sevilla'da Rakitic ve Nianzou kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 23:18
Sevilla 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Real Sociedad 2-1 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Maçın 20. dakikasında Real Sociedad Sorloth'un golüyle öne geçerken 28. dakikada Rakitic ve 34. dakikada Nianzou kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 36. dakikada Mendez'in golüyle fark ikiye çıkarken 44. dakikada Rafa Mir farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1'lik Sociedad üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda bu sezon kabus gibi bir sezon yaşayan Sevilla oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyarken Real Sociedad üç puanı ilk yarıda attığı gollerle almayı başardı.

Bu sonuçla Real Sociedad 3 maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 26 yaptı. Sevilla ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 11 puanda kaldı.


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