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Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Espanyol ile Valencia karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Espanyol - Valencia maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:00
Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Espanyol ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Valencia maçı 2 Ekim Pazar saat 15.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Fernandez; Calero, Gomez, Cabrera; El Hiali, Darder, Souza, Exposito, Olivan; Joselu, Braithwaite

Valencia

Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Paulista, Gaya; Almeida, Guillamon, Moriba; Castillejo, Cavani, Lino

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