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Barcelona'dan Lionel Messi atağı!

Finansal Fair Play sebebiyle Lionel Messi'yi takımda tutamayan Barcelona, gelecek yaz Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 15:11
Barcelona'dan Lionel Messi atağı!

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunların ardından Katalan ekibiyle sözleşme yenileyemeyen ve takımdan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, sezon sonunda İspanya'ya dönebilir.

İspanyol gazeteis Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Lionel Messi'yi takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı ve birçok opsiyonun hazırlandığı belirtildi.

Haberde, Barcelona yönetiminin sezon sonunda maaş limiti konusunda herhangi bir sorun yaşamak istemediği kaydedildi. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

Ek olarak haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Lionel Messi arasında bir görüşme gerçekleştiğine dikkat çekilirken Messi ve ailesinin bu görüşmeyi yalanladığı aktarıldı.

Paris Saint Germain'e geçtiğimiz yıl transfer olan Messi, Paris ekibinde lig ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 11 maçta süre alan 35 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 8 asist kaydetti.

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