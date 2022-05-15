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Atletico Madrid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Atletico Madrid'in golünü Jose Maria Gimenez kaydetti. Sevilla'nın golü Youssef En-Nesyri'den geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:43
Atletico Madrid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelenin ilk golünü 30. dakikada Jose Maria Gimenez ile ev sahibi Atletico Madrid bulurken, 85. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı gol ile durumu 1-1'e getiren Sevilla rakibinden 1 puanı kaptı.

Maçın 85. dakikasında yediği gol ile 3.'lük yarışını bitirme fırsatını kaçıran Atletico Madrid bu sonuç sonrası 68. puan ile 3. sırada yer alırken, takipçisi Sevilla 67 puanla 4. sırada kaldı.

Maç öncesi Atletico Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Luis Suarez'in takımdan ayrılacağı açıklandı ve Suarez son kez Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid forması giymiş oldu.

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