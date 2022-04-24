Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona - Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Rayo Vallecano maçı 24 Nisan Pazar günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta ve Spor Smart'tacanlı yayınlanacak.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona:

Ter Stegen; Dest, E Garcia, Lenglet, Alba; Gavi, Busquets, F de Jong; Dembele, Aubameyang, Ferran

Rayo Vallecano:

Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, F Garcia; Valentin, Comesana; Isi, Trejo, A Garcia; Guardiola