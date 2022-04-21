Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Cadiz - Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Athletic Bilbao maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.