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Sevilla - Granada: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 31. hafta açılış maçında Sevilla sahasında Granada ile karşı karşıa geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sevilla bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve lider Real Madrid ile ğuan farkını maç fazlasıyla 9'a indirdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 00:22
Sevilla - Granada: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 31. hafta maçları ile devam ediyor.

Haftanın açılış maçında Sevilla sahasında Granada ile karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri; Diego Carlos, Lucas Ocampos, Rafa Mir ve Papu Gomez'den geldi.

Granada'nın golleri ise Darwin Machis ve Victor Diaz'dan geldi.

Sevilla bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve lider Real Madrid ile ğuan farkını maç fazlasıyla 9'a indirdi.

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