Haberler İspanya La Liga Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? El Clasico ne zaman? İlk11'ler belli oldu

Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? El Clasico ne zaman? İlk11'ler belli oldu

İspanya La Liga'da El Clasico için geri sayıma geçildi. Tüm dünyanın merakla beklediği dev maça saatler kaldı. Lider Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? El Clasico ne zaman? Öte yandan dev mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 22:05
Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? El Clasico ne zaman? İlk11'ler belli oldu

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Detaylar haberimizde...

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. 51 puan toplayan Barcelona ise 4. sırada yer alıyor. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

📌REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…
Galatasaray'dan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem kararlarına isyan: "İki pozisyonda ayağım kırılabilirdi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor