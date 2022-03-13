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Barcelona 4-0 Osasuna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28. hafta karşısında temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona sahasında Osasuna!yı konuk etti. Katalan ekibi rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 01:03
Barcelona 4-0 Osasuna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 4-0'lık skorla kazandı.

Bu maçta rotasyon yapmayan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Ferran Torres, 21. dakikada ikinci kez Ferran Torres, 27. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 75. dakikada Riqui Puig attı.

Katalanlar, La Liga'da 11 ay sonra üst üste 4 galibiyet elde etti ve puanını 51'e yükseltti. Osasuna ise son 4 maçta 3. kez yenildi ve 35 puanda kaldı.

Barcelona, perşembe akşamı İstanbul'da Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına çıkacak ve ardından Real Madrid deplasmanına gidecek. Osasuna ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

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