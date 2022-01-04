Enes Ünal rüzgarı

LaLiga'da sezona yedi maçta yedi mağlubiyetle başlayan ancak oynadığı son altı maçta da yenilmeyen ve lider Real Madrid'i tek golle geçen Getafe'de Enes Ünal fırtınası yaşanıyor. Ligin en az gol atan takımı olan Getafe'nin attığı 13 golün altısına imza atan milli oyuncu, Real Madrid karşısında da takımına üç puanı kazandırdı. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra önce Manchester City'ye imza atan ancak sonrasında sırasıyla Belçika ve Hollanda'ya kiralanmasının ardından bonservisiyle birlikte Villarreal'e transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonundan bu yana forma giydiği La Liga'daki en yüksek gol sayısını tekrarladı. Daha önce 2018-19 sezonunda Valladolid'de 33 maçta altı, 2019-20 sezonunda ise yine Valladolid'de 35 maçta 6 gole imzasını atan Enes, bu gol sayısına bu sezon 19 maçta ulaştı.