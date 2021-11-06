Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Falcao'nun golü takımına yetmedi! Real Madrid üç puanı kaptı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu ağırladı. Eflatun-beyazlılar, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı.
Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 14'te Toni Kroos ve 38'de Karim Benzema kaydetti. Vallecano'nun tek sayısı 76'da Radamel Falcao'dan geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Carlo Ancelotti'nin ekibi, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip liderlik koltuğuna oturdu. 6. basamaktaki Rayo Vallecano ise 20 ğuanda kaldı.