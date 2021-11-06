Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Falcao'nun golü takımına yetmedi! Real Madrid üç puanı kaptı

Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Falcao'nun golü takımına yetmedi! Real Madrid üç puanı kaptı

İspanya La Liga'da şampiyonluğun en büyük favorilerinden Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladığı Rayo Vallecano'yu ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Toni Kroos ve Karim Benzema'nın golleriyle zafere uzanan eflatun-beyazlılar, puanını 27'ye çıkarıp liderliğe yükseldi. Vallecano'nun tek golünü ise Radamel Falcao kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 00:51 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 00:52
Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Falcao'nun golü takımına yetmedi! Real Madrid üç puanı kaptı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu ağırladı. Eflatun-beyazlılar, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı.

Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 14'te Toni Kroos ve 38'de Karim Benzema kaydetti. Vallecano'nun tek sayısı 76'da Radamel Falcao'dan geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Carlo Ancelotti'nin ekibi, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip liderlik koltuğuna oturdu. 6. basamaktaki Rayo Vallecano ise 20 ğuanda kaldı.

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