Barcelona Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan son sürat devam ediyor. 33. hafta maçında Barcelona ile Granada kozlarını paylaşacak. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Pablo Gonzalez düdük çalacak.

BARCELONA LİDERLİK AŞKINA!

Uzun süre Atletico Madrid'in yakın takibinde bulunan Barcelona, rakibinin üst üste kayıpları sonrası fırsatı eline geçirdi. Katalan ekibi, Granada'yı mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

BARCELONA GRANADA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona ile Granada'nın karşı karşıya geleceği mücadele 29 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Kritik müsabaka S Sport Plus ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.