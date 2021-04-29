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maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. ekibi, mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Granada ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almanın peşinde. Peki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:42
Barcelona Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan son sürat devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak mücadelede hakem düdük çalacak.

BARCELONA LİDERLİK AŞKINA!
Uzun süre 'in yakın takibinde bulunan Barcelona, rakibinin üst üste kayıpları sonrası fırsatı eline geçirdi. ekibi, Granada'yı mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

BARCELONA GRANADA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona ile Granada'nın karşı karşıya geleceği mücadele 29 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Kritik müsabaka ve 'tan canlı olarak yayınlanacak.

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