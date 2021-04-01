Haberler İspanya La Liga Barcelona'dan Erling Haaland hamlesi!

'dan hamlesi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen Norveçli futbolcu için dünya devleri yarışıyor. 'nin ardından genç futbolcu için devreye girdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:00
Barcelona'dan Erling Haaland hamlesi!

takımlarından 'un Norveçli yıldızı 'ın geleceğiyle ilgili olarak flaş bir transfer görüşmesi gerçekleşti.

İspanyol basını, Erling Haaland'ın menajeri , Norveçli ismin babası Alf-Inge Haaland ile birlikte 'ya geldiğini duyurdu. İkiliyi havalimanında Başkanı 'nın şoförü karşıladı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, seçime girmeden önce birçok yıldızı kadrolarına katacağını açıklarken, İspanyol basını, Erling Haaland hamlesini bu sözlerin karşılığı olarak değerlendirdi. Yapılan ilk görüşmede, Haaland cephesine, Barcelona'nın projelerinin ve yeni hedeflerinin aktarıldığı belirtildi.

MESSI İÇİN DE KRİTİK TRANSFER

Öte yandan Borussia Dortmund'un Haaland için 180 milyon euro civarında bir rakam hedeflediği vurgulanırken; , , ve gibi takımların da devrede olduğu biliniyor.

Barcelona'nın menajer Raiola ve baba Alf-Inge Haaland'ı ikna ederek, transferde öne geçmek istediği iddia edildi. Ayrıca 'nin Barcelona'da devam etmesi için Erling Haaland transferinin etkili olacağı vurgulandı.

DORTMUND: "SATMAK İSTEMİYORUZ"

Bu arada Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın Dortmund'un isteyeceği bonservis bedeli için Alman ekibiyle kısa bir süre önce görüştüğü iddia edildi. Ancak bu iddiaya Dortmund cephesinden yanıt geldi. Direktörü , "Çarşamba günü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile görüştüm. Ona niyetimizi çok açık bir şekilde söyledim. Bu yaz Erling Haaland'ı satmak istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA