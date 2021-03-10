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Madrid 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 18. haftanın erteleme maçında 'yu 2-1 mağlup eden Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 01:03
Atletico Madrid Athletic Bilbao 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda oynanan maçta, 21. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. 45+2'de ile beraberliği yakalayan Madrid, devreyi 1-1 kapattı.

İkinci yarı, 51. dakikada 'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider , ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki (54) ile de 8'e çıkardı.

Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci 'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

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