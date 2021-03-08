Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin Paris'te villa satın aldığı iddia edildi! Transfer...

Son dakika spor haberi: 'nin 'te villa satın aldığı iddia edildi! Transfer...

Son dakika spor haberleri... devi 'daki geleceği tartışma konusu olan ile ilgili basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:04
Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin Paris'te villa satın aldığı iddia edildi! Transfer...

ekiplerinden ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli süperstarla en ciddi ilgilenen iki kulübün ile Saint-Germain olduğu bildirilmişti.

basınında, yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'in haberine göre Messi, 'nın başkenti Paris'te bir villa satın aldı.

Bu haber sonrası Arjantinli 10 numaranın, 'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

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