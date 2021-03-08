Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin Paris'te villa satın aldığı iddia edildi! Transfer...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli süperstarla en ciddi ilgilenen iki kulübün Manchester City ile Paris Saint-Germain olduğu bildirilmişti.

Katar basınında, yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Qatar Today'in haberine göre Messi, Fransa'nın başkenti Paris'te bir villa satın aldı.

Bu haber sonrası Arjantinli 10 numaranın, PSG'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

