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'un yerini 'yle doldurmayı planlıyor

Son dakika transfer haberleri... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'la henüz anlaşma sağlayamayan , tecrübeli oyuncunun yerini doldurmak için gündemine sürpriz bir ismi aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:08
Real Madrid Sergio Ramos'un yerini Jules Kounde'yle doldurmayı planlıyor

devi 'de, 'un geleceği belirsizliğini korkuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli defans oyuncusunun henüz kontrat yenilemeye yanaşmaması, efaltun-beyazlı kulübü arayışa itti.

AS'ta yer alan habere göre Madrid temsilcisinin gündemine 'da forma giyen Fransız futbolcu geldi. 22 yaşındaki oyuncunun da Real Madrid'e transfer olmaya oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan İspanyol devinin stoper adayları bununla da sınırlı değil. 'le sözleşmesini uzatmayacak olan 'nın da Real Madrid'in öncelik verdiği isimler arasında yer aldığı bildirildi. 28 yaşındaki oyuncunun deneyimine güvenildiği kaydedildi.

Ramos'un ayrılması halinde stoper mevkisi için Real Madrid'in elinde , ve kalacak.


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