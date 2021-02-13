Real Madrid Sergio Ramos'un yerini Jules Kounde'yle doldurmayı planlıyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'de, Sergio Ramos'un geleceği belirsizliğini korkuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli defans oyuncusunun henüz kontrat yenilemeye yanaşmaması, efaltun-beyazlı kulübü arayışa itti.

AS'ta yer alan habere göre Madrid temsilcisinin gündemine Sevilla'da forma giyen Fransız futbolcu Jules Kounde geldi. 22 yaşındaki oyuncunun da Real Madrid'e transfer olmaya oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan İspanyol devinin stoper adayları bununla da sınırlı değil. Bayern Münih'le sözleşmesini uzatmayacak olan David Alaba'nın da Real Madrid'in öncelik verdiği isimler arasında yer aldığı bildirildi. 28 yaşındaki oyuncunun deneyimine güvenildiği kaydedildi.

Ramos'un ayrılması halinde stoper mevkisi için Real Madrid'in elinde Varane, Nacho ve Militao kalacak.



