Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Sevilla maçı 4 Ekim Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Alba, Araújo, Piqué, Roberto, Jong, Busquets, Fati, Coutinho, Griezmann, Messi

Sevilla: Bono, Acuña, Carlos, Koundé, Navas, Rakitic, Fernando, Jordán, Ocampos, En-Nesyri, Suso