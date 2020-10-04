Haberler İspanya La Liga Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 5. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:20
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Sevilla maçı 4 Ekim Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Alba, Araújo, Piqué, Roberto, Jong, Busquets, Fati, Coutinho, Griezmann, Messi

Sevilla: Bono, Acuña, Carlos, Koundé, Navas, Rakitic, , Jordán, Ocampos, En-Nesyri, Suso

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