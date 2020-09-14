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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo'ya büyük şok! Kulüp binası alev alev yandı

'ya büyük şok! Kulüp binası alev alev yandı

Milli futbolcularımız ve Okay Yokuşlu'nun formasını terlettiği ekibi 'nun kulüp binasında çıktı. Yangının sebebi ise henüz belirlenmedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:53
Celta Vigo'ya büyük şok! Kulüp binası alev alev yandı

ekiplerinden 'nun kulüp binasında çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve yangın sırasında kimse zarar görmedi. İspanyol ekibinde, Okay Yokuşlu ve da forma giyiyor.

CELTA VIGO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE:

Yangın 19:25 civarında başladı ve mülkteki tüm personel derhal güvenli bir şekilde ve tüm güvenlik protokolleri izlenerek tahliye edildi. İtfaiye tarafından dakikalar içinde müdahelede edilen yangının kaynağı şu anda bilinmiyor.

Celta, itfaiye ve polise, yerel yönetime, sakinlere ve bu öğleden sonra terasta yoğunlaşan, kulüp binasında çıkan yangının ardından ilgi gösteren ve yardım teklif eden tüm kurum ve kişilere içten teşekkürlerini sunar.