Celta Vigo'ya büyük şok! Kulüp binası alev alev yandı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kulüp binasında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve yangın sırasında kimse zarar görmedi. İspanyol ekibinde, Okay Yokuşlu ve Emre Mor da forma giyiyor.



CELTA VIGO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE:

Yangın 19:25 civarında başladı ve mülkteki tüm personel derhal güvenli bir şekilde ve tüm güvenlik protokolleri izlenerek tahliye edildi. İtfaiye tarafından dakikalar içinde müdahelede edilen yangının kaynağı şu anda bilinmiyor.



Celta, itfaiye ve polise, yerel yönetime, sakinlere ve bu öğleden sonra terasta yoğunlaşan, kulüp binasında çıkan yangının ardından ilgi gösteren ve yardım teklif eden tüm kurum ve kişilere içten teşekkürlerini sunar.