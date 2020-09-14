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Barcelona Başkanı Bartomeu'dan flaş Messi hamlesi! İndirim...

İspanya ekiplerinden Barcelona'da başkan Josep Bartomeu, sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklayan Lionel Messi'den indirim talep edecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:23
Barcelona Başkanı Bartomeu'dan flaş Messi hamlesi! İndirim...

Barcelona'da bir sezon daha kalacağı kesinleşen Lionel Messi'nin gelecek sezondaki adresi merak ediliyor. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncudan bu sezon için indirim isteyecek.

Barcelona'da yeni sezonda oyunculardan maaş indirimi beklenirken, Messi'nin bu konuda başı çekmesi planlanıyor.

Arjantinli süper yıldız Katalan ekibinden senelik 80 milyon avro civarında net ücret kazanıyor. Lionel Messi, Forbes'un açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde de zirvede yer aldı.

Lionel Messi ve Josep Bartomeu'nun yakın zamanda bir araya gelip maaş konusunu masaya yatırması bekleniyor.