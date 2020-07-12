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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Sevilla evinde galip!

2-0 | MAÇ SONUCU

Sevilla 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında , Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda konuk ettiği 'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ocampos (P) ve En-Nesyri kaydetti.

Bu skorun ardından Sevilla puanını 63'e yükseltirken, Mallorca 32 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 01:30
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