İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda konuk ettiği Mallorca'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ocampos (P) ve En-Nesyri kaydetti.
Bu skorun ardından Sevilla puanını 63'e yükseltirken, Mallorca 32 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 01:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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