İspanya La Liga'nın 36. haftasında Leganes, evinde Valencia'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Leganes, 10 kişi kaldığı mücadelede Valencia'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdı.
Küme düşme hattında bulunan Leganes 18. dakikada Ruben Perez'in penaltıdan attığı golle zorlu Valencia engelini aştı.
Leganes 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Valencia ise 50 puanla 9. sırada kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 22:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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