Leganes 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Leganes 10 kişi kazanmayı bildi!

1-0 | MAÇ SONUCU

Leganes 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında , evinde 'yı 1-0 mağlup etti.

'nın 36. haftasında , 10 kişi kaldığı mücadelede 'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdı.

Küme düşme hattında bulunan Leganes 18. dakikada Ruben Perez'in penaltıdan attığı golle zorlu Valencia engelini aştı.

Leganes 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Valencia ise 50 puanla 9. sırada kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 22:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leganes 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA