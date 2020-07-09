İspanya La Liga'nın 35. haftasında Mallorca, sahasında Levante'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı müsabaka öncesinde merak konusu oldu. Peki, Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattındaki Mallorca, Levante karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Leonardo Koutris ve Lumor Agbenyenu Mallorca adına sahada yer alamayacak. Levante'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.
MALLORCA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mallorca-Levante maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 16:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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