Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında , sahasında 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı müsabaka öncesinde merak konusu oldu. Peki, Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattındaki , karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Leonardo Koutris ve Lumor Agbenyenu Mallorca adına sahada yer alamayacak. Levante'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

MALLORCA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Levante maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 16:41
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