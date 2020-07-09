Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattındaki Mallorca, Levante karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Leonardo Koutris ve Lumor Agbenyenu Mallorca adına sahada yer alamayacak. Levante'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

MALLORCA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Levante maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.