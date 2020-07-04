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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde sporseverlerin en merak ettiği konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan , 13. sıradaki rakibi 'i ağırlıyor. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Celta Vigo'da bu akşam Sergio Álvarez, David Juncà ve Denis Suárez forma giyemeyecek. Real Betis'te ise yıldız futbolcu Nabil Fekir kırmızı kart cezalısı.

CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Real Betis maçı bu akşam saat 18:00'da D Smart Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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