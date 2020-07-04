Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde sporseverlerin en merak ettiği konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan Celta Vigo, 13. sıradaki rakibi Real Betis'i ağırlıyor. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Celta Vigo'da bu akşam Sergio Álvarez, David Juncà ve Denis Suárez forma giyemeyecek. Real Betis'te ise yıldız futbolcu Nabil Fekir kırmızı kart cezalısı.
CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Real Betis maçı bu akşam saat 18:00'da D Smart Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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