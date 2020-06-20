Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da bu akşam sahasında 'lı 'i konuk ediyor. Atletico Madrid kazanarak yoplunda yara almamak istiyor. Real Valladolid'in deplasman performansı rakiplerini korkutuyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'da 29 hafta sonunda topladığı 49 puanla 4. sırada , 33 puanla 15. sırada yer alan Valladolid ile kozlarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Osasuna'ya tam 5 gol atarak 3 puanı kazanan Atletico Madrid, bu maçı da kayıpsız geçerek hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip, Valladolid ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanmayı başardı

ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile arasında oynanacak olan mücadele 23:00'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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