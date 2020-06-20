Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'da bu akşam Atletico Madrid sahasında Enes Ünal'lı Real Valladolid'i konuk ediyor. Atletico Madrid kazanarak Şampiyonlar Ligi yoplunda yara almamak istiyor. Real Valladolid'in deplasman performansı rakiplerini korkutuyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 29 hafta sonunda topladığı 49 puanla 4. sırada Atletico Madrid, 33 puanla 15. sırada yer alan Valladolid ile kozlarını paylaşıyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Osasuna'ya tam 5 gol atarak 3 puanı kazanan Atletico Madrid, bu maçı da kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip, Valladolid ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanmayı başardı
ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Real Valladolid arasında oynanacak olan mücadele 23:00'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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