Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 30. haftasında 47 puanla 5. sırada yer alan Getafe, 28 puanla 16. sırada yer alan Eibar'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı süren Getafe hafta arasında son sıradaki Espanyol'u ağırlamıştı ve berabere kaldı. Eibar ise sahasında Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı. Getafe, Eibar ile oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Bu maçların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.

GETAFE-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe ile Eibar arasındaki mücadele 20:30'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.