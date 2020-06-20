Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan ekiplerinden , sahasında 'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Espanyol'u deviremeyen Getafe mutlak 3 puan hedefiyle maça çıkacak. Maç öncesi birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 30. haftasında 47 puanla 5. sırada yer alan , 28 puanla 16. sırada yer alan 'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı süren Getafe hafta arasında son sıradaki Espanyol'u ağırlamıştı ve berabere kaldı. Eibar ise sahasında Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı. Getafe, Eibar ile oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Bu maçların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.

GETAFE-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe ile Eibar arasındaki mücadele 20:30'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.

  1. 20.06.2020
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