Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, sahasında Eibar'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Espanyol'u deviremeyen Getafe mutlak 3 puan hedefiyle maça çıkacak. Maç öncesi birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 30. haftasında 47 puanla 5. sırada yer alan Getafe, 28 puanla 16. sırada yer alan Eibar'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı süren Getafe hafta arasında son sıradaki Espanyol'u ağırlamıştı ve berabere kaldı. Eibar ise sahasında Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı. Getafe, Eibar ile oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Bu maçların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.
GETAFE-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Getafe ile Eibar arasındaki mücadele 20:30'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.
- 20.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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