''Marketten güvenliyiz!''

Tebas "Bizim için de öncelik sağlık. Tüm bunları hesaplayarak bir yola çıkıyoruz. Şu anda futbol oynamak, markete gitmekten daha güvenli" ifadelerini kullandı. Eibar Kulübü önceki gün liglerin başlatılmaması gerektiğini savunmuştu.