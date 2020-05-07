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07 Mayıs 2020, Perşembe
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''Marketten güvenliyiz!''

''Marketten güvenliyiz!''

Başkanı Javier Tebas bazı kulüplerin ligin oynanmaması yönündeki fikirlerine karşı çıktı.

Tebas "Bizim için de öncelik sağlık. Tüm bunları hesaplayarak bir yola çıkıyoruz. Şu anda futbol oynamak, markete gitmekten daha güvenli" ifadelerini kullandı. Eibar Kulübü önceki gün liglerin başlatılmaması gerektiğini savunmuştu.

  1. 7.5.2020
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