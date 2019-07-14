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14 Temmuz 2019, Pazar
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'in son hali sosyal medyayı salladı

Ben Yedder'in son hali sosyal medyayı salladı

forması giyen Fransız futbolcu Wissam 'in antrenmandaki görüntüsü herkesi şoke etti. Yıldız futbolcunun aldığı kilolar dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da forma giyen golcü oyuncu Wissam , son haliyle sosyal medyanın diline düştü.

Kulübün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı antrenman görselinde aldığı kilolarla dikkatleri çeken Fransız yıldız, fiziğine bakmadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

28 yaşındaki forvet oyuncusu Sevilla formasıyla çıktığı toplam 138 karşılaşmada 70 gole imzasını attı.


  1. 14.07.2019
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