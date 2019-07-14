Ben Yedder'in son hali sosyal medyayı salladı
Sevilla forması giyen Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'in antrenmandaki görüntüsü herkesi şoke etti. Yıldız futbolcunun aldığı kilolar dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen golcü oyuncu Wissam Ben Yedder, son haliyle sosyal medyanın diline düştü.
Kulübün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı antrenman görselinde aldığı kilolarla dikkatleri çeken Fransız yıldız, fiziğine bakmadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.
28 yaşındaki forvet oyuncusu Sevilla formasıyla çıktığı toplam 138 karşılaşmada 70 gole imzasını attı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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