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07 Temmuz 2019, Pazar
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'u kamp kadrosuna almadı

Celta Vigo Emre Mor'u kamp kadrosuna almadı

ekibi , milli futbolcu 'u öncesi yapılacak kamp kadrosuna almadı. Emre'nin son olarak 'a gidebileceği iddia edilmişti fakat Terim bu transfere onay vermedi.

'nın ardından 'da da tutunamayan , bir kez daha kaldı.

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmedi.

EMRE MOR'A TEKLİF YOK

2017 yılında Dortmund'dan 'ya 13 milyon Euro karşılığında olan Emre Mor büyük hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

yerine özel hayatıyla gündeme gelen, disiplinsiz davranışlarıyla defalarca kez kadro dışı bırakılan genç oyuncu, Celta Vigo'nun satış listesinde. Ancak oyuncuya talip olan kulüp yok.

Daha önce adı ve 'la anılan Emre'nin son olarak 'a gidebileceği iddia edilmişti fakat Terim bu transfere onay vermedi.

Yetenekleriyle herkesi büyüleyen Emre, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen saha dışı olayları nedeniyle istenmeyen adam konumunda.

Celta Vigo Emre'den kendisine takım bulmasını istedi ancak futbolcuya şu an için gelen herhangi bir teklif yok.

  1. 07.07.2019
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