Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...
Fotomaç Gazetesi Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmelerini yorumladı. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Fatih Terim ile Arda Turan konusuyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüzemen, olay sözler kullandı. İşte Levent Tüzemen'in sözleri...
Rizespor kulübü Galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarını parasal fırsata çevirmek için Fenerbahçe'yi hep gündemde tuttu. Rizespor'un tavrını eleştirmemek gerekir. Eğer Muriç'in sözleşmesi sezon sonunda bitmeyip uzun bir mukavelesi olsaydı Rize yönetiminin pazarlıkta eli güçlü olurdu. Vedat Muriç 1 Ocak 2020'de istediği kulüple masaya oturacak ve sezon sonunda elini kolunu sallayıp gidecek.
Zaten Muriç, Rize yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Ayrıca Muriç'in kariyer planlamasını menajeri Haluk Canatar mükemmel bir stratejiyle yürütüyor. Canatar'ın en önemli özelliği verdiği sözlerin arkasında durması ve oyuncusunun çıkarlarını korumasıdır. Muriç'in "Rize'de kalıyorum" açıklaması polemiklerin önünü keseceği gibi kendisinin de yıpranmasını önleyecektir.