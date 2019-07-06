Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

Fotomaç Gazetesi Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmelerini yorumladı. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Fatih Terim ile Arda Turan konusuyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüzemen, olay sözler kullandı. İşte Levent Tüzemen'in sözleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 13:59 Güncelleme: 06.07.2019 14:08
Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

Fotomaç Gazetesi Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmelerini yorumladı. İşte Levent Tüzemen'in sözleri...

Vedat Muriç, Galatasaray tercihindeki ısrarı sebebiyle kulübünde kalacağını açıkladı. Gelinen bu noktayı nasıl yorumluyorsunuz?

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Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

Rizespor kulübü Galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarını parasal fırsata çevirmek için Fenerbahçe'yi hep gündemde tuttu. Rizespor'un tavrını eleştirmemek gerekir. Eğer Muriç'in sözleşmesi sezon sonunda bitmeyip uzun bir mukavelesi olsaydı Rize yönetiminin pazarlıkta eli güçlü olurdu. Vedat Muriç 1 Ocak 2020'de istediği kulüple masaya oturacak ve sezon sonunda elini kolunu sallayıp gidecek.

Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

Zaten Muriç, Rize yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Ayrıca Muriç'in kariyer planlamasını menajeri Haluk Canatar mükemmel bir stratejiyle yürütüyor. Canatar'ın en önemli özelliği verdiği sözlerin arkasında durması ve oyuncusunun çıkarlarını korumasıdır. Muriç'in "Rize'de kalıyorum" açıklaması polemiklerin önünü keseceği gibi kendisinin de yıpranmasını önleyecektir.

Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

İnanıyorum ki; Rize yönetimi sezon sonu bedava gideceğini bildiği Muriç'in geç de olsa Galatasaray'a transferine yeşil ışık yakacaktır. Bedeni Rize'de, aklı ve kalbi Galatasaray'da olan Vedat Muriç yeni sezonda Rizespor'a yeterli katkıyı veremez.

Bomba iddia! Fatih Terim ve Arda Turan...

Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren Garry Rodrigues 6 ay aradan sonra Fenerbahçe'ye imza atmak üzere… Fenerbahçe'nin bu hamlesini nasıl yorumluyorsunuz?

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