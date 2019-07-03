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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Porto'dan Felipe'yi etti

Atletico Madrid Porto'dan Felipe'yi transfer etti

'nın Kulübü, Portekiz'in Porto takımında forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto de Almeida Monteiro'yu ettiğini duyurdu.

Kulübünün yaptığı yazılı açıklamada, bugün Madrid'e gelecek Felipe'nin yarın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Ayrıca Felipe'nin transferi için Atletico Madrid'in geçen 'ta ile anlaşmaya vardığı bilgisi de paylaşıldı.

Defansın ortasında oynayan Felipe'nin Atletico Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılarak İnter'e giden Diego Godin'in boşluğunu doldurması bekleniyor.

'nın Corinthians Kulübünden 2016 yazında 2 milyon Euro karşılığında Porto'ya olan 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezondaki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takibe alınmıştı.

Porto Kulübü, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Felipe'nin 20 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

  1. 03.07.2019
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