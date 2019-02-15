Barcelona Valverde'nin sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, sözleşmeye 2020-2021 sezonu için de opsiyon koyulduğu belirtildi.

Valverde yönetiminde bu sezon ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan ve İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükselen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda yoluna devam ediyor.