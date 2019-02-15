Barcelona Valverde'nin sözleşmesini uzattı
İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'yı çalıştıracak.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, sözleşmeye 2020-2021 sezonu için de opsiyon koyulduğu belirtildi.
Valverde yönetiminde bu sezon ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan ve İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükselen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda yoluna devam ediyor.
- 15.2.2019 11:47
- Güncelleme: 15.2.2019 11:50
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Barcelona Valverde'nin sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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