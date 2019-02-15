Barcelona Valverde'nin sözleşmesini uzattı
15 Şubat 2019, Cuma
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Valverde'nin sözleşmesini uzattı

Barcelona Valverde'nin sözleşmesini uzattı

İspanyol , gelecek sezon da 'yı çalıştıracak.

1. Futbol Ligi () ekiplerinden , 'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, sözleşmeye 2020-2021 sezonu için de opsiyon koyulduğu belirtildi.

Valverde yönetiminde bu sezon ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan ve İspanya 'nda yarı finale yükselen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda yoluna devam ediyor.

  1. 15.2.2019 11:47
  2. Güncelleme: 15.2.2019 11:50
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